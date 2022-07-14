Гуляйполе находится на линии фронта и ежедневно обстреливается, — председатель территориальной гроомады Ярмак
Председатель Гуляйпольской территориальной громады Сергей Ярмак рассказал, что длительное время Гуляйполе находится на линии фронта, которая разделяет оккупированную часть Запорожской области с Украиной
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация стабильно-военная, обстрелы продолжаются каждый день. Был обстрелян местный дом творчества, многоэтажный дом. В громаде осталось около 4 тыс. населения, до войны громада насчитывала 20 тыс. жителей", - сообщил Ярмак.
Глава Гуляйпольского территориальной громады также добавил, что все объекты инфраструктуры громады получили разрушения. Около 1000 частных домов имеют повреждения разной степени.
- Армия РФ продолжает обстреливать мирных жителей Гуляйполя Запорожской области.
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