Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация стабильно-военная, обстрелы продолжаются каждый день. Был обстрелян местный дом творчества, многоэтажный дом. В громаде осталось около 4 тыс. населения, до войны громада насчитывала 20 тыс. жителей", - сообщил Ярмак.

Глава Гуляйпольского территориальной громады также добавил, что все объекты инфраструктуры громады получили разрушения. Около 1000 частных домов имеют повреждения разной степени.

Армия РФ продолжает обстреливать мирных жителей Гуляйполя Запорожской области.

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