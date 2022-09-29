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Гуляш заявил, что Венгрия не поддержит новые санкции ЕС против РФ из-за энергетических ограничений

29 сентября, 2022 четверг
15:40
Мир

Венгрия не может поддержать планируемый Европейским Союзом восьмой пакет санкций против России, если он будет содержать ограничения против энергетического сектора

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Гергель Гуляш, пишет Reuters.

"Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства, но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать", - сказал Гуляш на брифинге.

В среду Еврокомиссия предложила новые санкции против России, включая жесткие торговые ограничения и ограничения цен на нефть для третьих стран.

Предложенные санкции не предусматривают более жесткие меры, включая запрет на импорт российских алмазов.

Для введения санкций странам ЕС нужно единодушие, венгерский премьер Виктор Орбан ранее на этой неделе заявил, что санкции ЕС "дали обратный эффект", повысив цены на энергоносители и нанеся удар по европейской экономике.

"Мы ждем окончательного, полного списка санкций, и тогда мы можем вести переговоры об этом. Венгрия не может поддержать энергетические санкции", - сказал Гуляш.

В ЕС ожидают, что договоренность о следующем пакете санкций против России или по крайней мере основная часть пакета будет до саммита на следующей неделе.

  • Также стало известно, что Венгрия снова заблокировала наложение санкций против главы РПЦ Кирилла Гундяева.

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ЕС
Венгрия
санкции против России
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