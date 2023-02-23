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OPINION

Гуляш по-орбановски несъедобный

Игорь Гулик
23 февраля, 2023 четверг
20:08
Мнение

"Одно и то же". Каждый раз, когда новостная лента приносит свежие умствования премьера Венгрии или его подчиненных, вспоминаю название сборника Тараса Прохаська

Одно и то же, — стоило бы изменить пластинку, или по крайней мере перевернуть ее… Хоть добавить новый ингредиент к традиционному мадьярскому блюду, чтобы освежить вкус.

"Пастух" всех венгров (название "гуляш" с мадьярского переводится именно как пастух. – Авт. ) уже не удивляет ярой полемикой с "имперским" Брюсселем (ну, конечно, Евросоюз – слабое подобие Австро-Венгерской империи!). И упорными попытками исказить фокус во взглядах на российскую агрессию в Украине. Как недавно высказался министр иностранных дел Петер Сийярто: "Было бы здорово, если бы американцы и россияне наконец поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее". Конечно, было бы здорово, но в одном случае: если бы "американцы" начали эту беспрецедентную войну.

По версии самого Виктора Орбана, "войну раздувает" ненавистный ему ЕС. "Мы поддерживаем наши экономические отношения с Россией, и фактически мы рекомендуем всему западному миру делать то же самое", — менторским тоном заявляет будапештский "пацифист", не забывая при этом беззастенчиво доить Унию, когда речь идет о наполнении бюджета своей страны. И поднимает всемирное насилие, когда Брюссель начинает резонно отказывать, указывая на рассинхрон общеевропейской политики с зигзагоподобной траекторией Венгрии. И не только в деле поддержки Украины, но и авторитарных нюансах внутренних орбановских стратегий.

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В последнее время венгерского премьера беспощадно критиковали за откровенно расистские филиппики. Так, например, когда Виктор Орбан в речи в румынском городе Беилле-Тушнад выступил против смешения европейских и неевропейских рас. Когда цивилизованные политики гневно отреагировали на этот, с позволения сказать, селекционизм, венгр невинно отрезал, мол, "бывает", "я иногда что-то непонятно формулирую".

В последнее время Орбан принялся исследовать происхождение славянских народов, разговаривая о "неславянстве" болгар и поляков. Эта тема ему так "болит", что на днях он принялся убеждать тот же Брюссель в бесполезности вмешательства в российско-украинские "дела", мол, это война "между двумя славянскими народами". Либо дунайский "этнограф" опять что-то "непонятно сформулировал", либо имеем тупую расистскую провокацию, сознательный акцент на "превосходстве" европейцев в отношении славян.

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Похоже, что Орбану важно акцентировать на "венгерском одиночестве, уникальности" в безграничном славянском море. Но ведь никто и не посягает на венгерский феномен, чтобы так выпячивать его. Что ж, из Орбана этнограф, как из Сталина – языковед.

Похоже, что Орбану   важно акцентировать на "венгерском одиночестве, уникальности" в безграничном славянском море. Но ведь никто и не посягает на венгерский феномен, чтобы так выпячивать его. Что ж, из Орбана этнограф, как из Сталина – языковед

Но если уж он прибегает к таким макабричным аргументам, то должен заметить, что венгры гораздо ближе по происхождению к русским, потому что начинались с массы финно-угорских племен. "Чудь и меря", — зафиксировали это летописцы. И свою тщеславие ("Мы (венгры. - Авт.) не смешанная раса… и мы не хотим становиться смешанной расой") Орбан может держать при себе…

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Активность Орбана пусть не кажется странной. То, что я недавно очень осторожно предполагал, а именно – реальность определенных договоренностей между официальными Будапештом и Москвой по разделу Украины, Польши, Словакии, уже вышло на уровень публичности. Вы думаете, что случайно словацкий министр иностранных дел Растислав Качер назвал венгерского конспиратора "карпатским коллаборантом" и послал Орбана вместе с Путиным отборным русским матом? Вовсе нет. Всем известно, что Орбан падок не только на украинское Закарпатье, но и на словацкие территории.

Вы думаете, что случайно словацкий министр иностранных дел Растислав Качер назвал венгерского конспиратора "карпатским коллаборантом" и послал Орбана вместе с Путиным отборным русским матом? Вовсе нет. Всем известно, что Орбан лаком не только в украинское Закарпатье, но и в словацкие территории.

Конечно, новейший "пакт Молотова Риббентропа" стал бы реальностью, если бы не украинцы. То есть тогда, если бы путинский бред о блицкриге воплотился, согласно плану. Теперь, когда кремлевский дед фактически признал провал своих наполеоновских замыслов, хитроумно объясняя "цели СВО" защитой… российского суверенитета и выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей, Орбан чувствует себя как в кипящем котле с гуляшем. В третий за столетие венгерские лидеры, забыв об осмотрительности, поставили не на тех союзников, в третий раз стали узлом новой Оси зла.

И теперь будут кушать то, что сами заварили…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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война с Россией
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