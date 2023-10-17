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Гуляш из свинины с подливкой. Классический рецепт приготовления
Простое, сочное и вкусное мясное блюдо – это гуляш из свинины, да еще с подливой
Ингредиенты для приготовления гуляша из свинины с подливкой:
- мясо – 700 г
- две луковицы
- одна морковь
- вода – 700 мл
- томатная паста – 75 г
- два стакана муки
- четыре зубка чеснока
- одна столовая ложка молотой паприки
- соль и перец (по вкусу)
- растительное масло для обжаривания – 5 столовых ложек
Пошаговый рецепт приготовления гуляша со свининой:
- нарезаем мясо кусочками среднего размера
- нарезаем кубиками лук
- мелко измельчаем чеснок
- нарезаем морковь дольками
- обжариваем мясо на хорошо разогретой сковороде
- добавляем лук, морковь
- обжаривать до испарения жидкости
- мясо с овощами немного обжаривается
- добавляем томатную пасту, соль, перец
- перемешиваем
- добавляем горячую воду, лавровый лист
- перемешиваем
- убавляем огонь на малый
- накрываем крышкой
- тушим один час
- добавляем чеснок, паприку
- добавляем равномерно просеянную муку
- перемешиваем
- накрываем крышкой
- тушим еще 15 минут.
Приятного аппетита!
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