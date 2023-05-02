Об этом говорится в сообщении Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"В Токмаке громко", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что местные сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

"Ожидаем подсчета уничтоженных захватчиков от Генштаба ВСУ", - написал мэр Мелитополя.

Впоследствии эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

В его сообщении говорится, что в кафе "Лагуна" в Токмаке по случаю 1 мая "гуляли" пир работники ФСБ и российские военные. Оперативное Командование ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты, после чего артиллеристы с использованием системы HIMARS отработали по нескольким местам базирования российских военных.

"Благодарю спецподразделения, которому вы уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ "Запорожье". И, конечно, богам войны - нашим артиллеристам!", - говорится в сообщении.