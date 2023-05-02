"Гуляли1 мая": в Токмаке уничтожено несколько мест базирования окупантов, - Андрющенко
В понедельник во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область) раздались взрывы – ВСУ поразили места базирования российских войск
Об этом говорится в сообщении Мелитопольского мэра Ивана Федорова.
"В Токмаке громко", - говорится в сообщении.
Федоров добавил, что местные сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.
"Ожидаем подсчета уничтоженных захватчиков от Генштаба ВСУ", - написал мэр Мелитополя.
Впоследствии эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
В его сообщении говорится, что в кафе "Лагуна" в Токмаке по случаю 1 мая "гуляли" пир работники ФСБ и российские военные. Оперативное Командование ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты, после чего артиллеристы с использованием системы HIMARS отработали по нескольким местам базирования российских военных.
"Благодарю спецподразделения, которому вы уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ "Запорожье". И, конечно, богам войны - нашим артиллеристам!", - говорится в сообщении.
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