Гугл прекращает монетизацию пророссийского контента, распространяющего фейки о войне в Украине, - Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По предварительным данным, Google прекращает монетизацию любого контента, распространяющего фейки о войне РФ против Украины, отрицает или оправдывает ее.

В частности, это касается и материалов, отрицающих трагические события.



"Такое решение сильно ударит по российским пропагандистам. YouTube хоть и прекратил монетизацию в России еще 26 февраля, однако сервисы Google продолжали работу", – комментирует Федоров.

Напомним, что 9 апреля на видеохостинге YouTube заблокировали канал Государственной думы РФ "Дума ТВ"

28 февраля YouTube заблокировал российские каналы с пропагандой на территории Украины, в том числе "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и подобные им