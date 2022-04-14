Гугл прекращает монетизацию пророссийского контента, распространяющего фейки о войне в Украине, - Федоров
Google присоединяется к YouTube и теперь прекращает монетизацию любого пророссийского контента, распространяющего фейки о войне в Украине
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По предварительным данным, Google прекращает монетизацию любого контента, распространяющего фейки о войне РФ против Украины, отрицает или оправдывает ее.
В частности, это касается и материалов, отрицающих трагические события.
"Такое решение сильно ударит по российским пропагандистам. YouTube хоть и прекратил монетизацию в России еще 26 февраля, однако сервисы Google продолжали работу", – комментирует Федоров.
- Напомним, что 9 апреля на видеохостинге YouTube заблокировали канал Государственной думы РФ "Дума ТВ"
- 28 февраля YouTube заблокировал российские каналы с пропагандой на территории Украины, в том числе "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и подобные им
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