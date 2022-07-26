Губернаторы областей и глава Якутии: Великобритания добавила 42 человека в список персональных санкций против РФ

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Всего в списке оказались 27 российских руководителей, в том числе 23 российских губернатора.

Среди тех, против которых Великобритания ввела санкции, есть: губернаторы приграничных Брянской и Курской областей, а также Ставропольского края; губернаторы Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Ленинградской областей; главы Башкортостана, Чувашии, Якутии и другие чиновники.

Санкции предусматривают заморозку средств и экономических ресурсов указанных лиц.

Напомним, Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, пытающиеся остаться нейтральными в отношении российской агрессии против Украины

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