Губернаторы областей и глава Якутии: Великобритания добавила 42 человека в список персональных санкций против РФ
Великобритания расширила личные санкции против чиновников России
Об этом сообщает правительство Великобритании.
Всего в списке оказались 27 российских руководителей, в том числе 23 российских губернатора.
Среди тех, против которых Великобритания ввела санкции, есть: губернаторы приграничных Брянской и Курской областей, а также Ставропольского края; губернаторы Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Ленинградской областей; главы Башкортостана, Чувашии, Якутии и другие чиновники.
Санкции предусматривают заморозку средств и экономических ресурсов указанных лиц.
- Напомним, Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, пытающиеся остаться нейтральными в отношении российской агрессии против Украины
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