Об этом пишет WIS.News.

Губернатор поддержал инициативу группы "Южная Каролина поддерживает Украину" и сообщил, что 24 августа в штате пройдет празднование Дня Независимости Украины.

"Украинская община в Южной Каролине является активной частью нашего населения, обогащая наш штат своими традициями, языком, музыкой, танцами и кулинарным наследием", - указал Мак-Мастер.

Он призвал всех жителей приобщиться "к этому чествованию и отметить неоценимый вклад украинской общины в наше великое государство".

Мак-Мастер 24 августа в 13:00 на митинге "Гринвилл вместе с Украиной" зачитает полный текст речи, которая, по его словам, поможет повысить понимание борьбы и достижений Украины. Он считает, что это также будет способствовать созданию безопасной среды для проживающих в США украинцев.