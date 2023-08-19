Губернатор Южной Каролины призвал жителей присоединиться ко Дню Независимости Украины
Губернатор Южной Каролины Генри Мак-Мастер призвал жителей присоединиться к Дню Независимости Украины: из всех штатов там проживает наибольшее количество украинцев
Об этом пишет WIS.News.
Губернатор поддержал инициативу группы "Южная Каролина поддерживает Украину" и сообщил, что 24 августа в штате пройдет празднование Дня Независимости Украины.
"Украинская община в Южной Каролине является активной частью нашего населения, обогащая наш штат своими традициями, языком, музыкой, танцами и кулинарным наследием", - указал Мак-Мастер.
Он призвал всех жителей приобщиться "к этому чествованию и отметить неоценимый вклад украинской общины в наше великое государство".
Мак-Мастер 24 августа в 13:00 на митинге "Гринвилл вместе с Украиной" зачитает полный текст речи, которая, по его словам, поможет повысить понимание борьбы и достижений Украины. Он считает, что это также будет способствовать созданию безопасной среды для проживающих в США украинцев.
- 24 августа в кинотеатрах Украины и Польши покажут документальный фильм "День Независимости". Его сняли за один день.
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