"Губернатор" Севастополя заявил, что штаб черноморского флота РФ атаковал беспилотник
Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу, 20 августа, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник
Об этом Развожаев написал в telegram.
По его словам, БПЛА атаковал штаб черноморского флота в Севастополе.
"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко", - написал Разважаев.
Он добавил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Позже Развожаев добавил, что беспилотник якобы сбили до того, как он успел нанести удар.
"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Впечатления не получилось. Молодцы ребята", - утверждает Развозжаев.
В социальных сетях опубликованы видео атаки.
- 19 августа сообщалось, что в оккупированном Крыму раздались взрывы .
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