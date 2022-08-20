Об этом Развожаев написал в telegram.

По его словам, БПЛА атаковал штаб черноморского флота в Севастополе.

"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко", - написал Разважаев.

Он добавил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Позже Развожаев добавил, что беспилотник якобы сбили до того, как он успел нанести удар.

"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Впечатления не получилось. Молодцы ребята", - утверждает Развозжаев.

В социальных сетях опубликованы видео атаки.

19 августа сообщалось, что в оккупированном Крыму раздались взрывы .

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