Губернатор российской Югры: "Война нам не нужна"

С текстом заявления удалось ознакомиться с редакцией портала "Сибирь. Реалии".

"Указанное публичное действие – высказывание губернатора ХМАО Комаровой Н.В в ответ на вопросы жительницы Нижневартовска о вещевом обеспечении военнослужащих в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины согласно приказу верховного главнокомандующего президента РФ В.В. Путина "Мы не готовились. Она нам не нужна" направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в документе за подписью заявителя, которым является прокремлевский активист Юрий Рябцев.

14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, выразила недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны Сергею Шойгу и заявила, что российские местные власти были не готовы к войне с Украиной, приводит подробности местных новостей 86.ru.

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"Вы у меня спрашиваете "расскажи губернатор"? Не министр обороны? Давайте немного по-другому, я готова рассмотреть эту вашу заявку – мы так делаем. В данном случае мы все не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совсем по-другому выстраивали мир, в связи с этим какие-то нестыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать", - сказала Комарова на встрече в Нижневартовске.

Перед этим власти ХМАО обещали выдавать мобилизованным на войну против Украины рюкзак, где должно было быть 28 наименований разных вещей (одежда, предметы быта солдата, кнопочный телефон, термобелье и т.д.). Однако мобилизованные их так и не увидели, на что жаловалась собеседница Комаровой.