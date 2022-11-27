Губернатор Псковской области пожаловался на беспилотники НАТО, пытавшиеся до 24 февраля вторгнуться в Россию
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь российскую границу
Об этом сообщают российские пропагандисты из "РИА-Новости".
По словам Ведерникова, беспилотники НАТО неоднократно пытались вторгнуться в Россию еще до 24 февраля 2022 года.
"Сейчас все еще обострилось", – добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
- Ночью 30 октября в Псковской области РФ, на территории военного аэродрома "Веретье" у российско-латвийской границы , неизвестным взрывом повредило два вертолета Ка-52.
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