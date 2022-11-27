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Губернатор Псковской области пожаловался на беспилотники НАТО, пытавшиеся до 24 февраля вторгнуться в Россию

27 ноября, 2022 воскресенье
03:46
Мир

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь российскую границу

Об этом сообщают российские пропагандисты из "РИА-Новости".

По словам Ведерникова, беспилотники НАТО неоднократно пытались вторгнуться в Россию еще до 24 февраля 2022 года.

"Сейчас все еще обострилось", – добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • Ночью 30 октября в Псковской области РФ, на территории военного аэродрома "Веретье" у российско-латвийской границы , неизвестным взрывом повредило два вертолета Ка-52.

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Россия
война с Россией
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Военные новости
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