Об этом сообщают российские пропагандисты из "РИА-Новости".

По словам Ведерникова, беспилотники НАТО неоднократно пытались вторгнуться в Россию еще до 24 февраля 2022 года.

"Сейчас все еще обострилось", – добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ночью 30 октября в Псковской области РФ, на территории военного аэродрома "Веретье" у российско-латвийской границы , неизвестным взрывом повредило два вертолета Ка-52.

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