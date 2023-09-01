Губернатор Псковщины заявил о "неизвестном объекте" в небе над облцентом и выложил видео стрельбы

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неизвестный объект", - пишет Ведерников.

По словам Псковского губернатора, россияне пытаются нейтрализовать объект. Ведерников прикрепил видео.