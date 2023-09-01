Губернатор Псковщины заявил о "неизвестном объекте" в небе над облцентом и выложил видео стрельбы
В ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект, якобы работает российское ПВО
Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.
"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неизвестный объект", - пишет Ведерников.
По словам Псковского губернатора, россияне пытаются нейтрализовать объект. Ведерников прикрепил видео.
- В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
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