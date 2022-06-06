Губернатор Курской области заявил об обстрелах российского пограничного поселка

В этом на своем телеграмм-канале убеждает губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня утром снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносили по мосту и местным предприятиям", - пишет он.

Старовойт утверждает, что сгорел один автомобиль, повреждения получили двухэтажный жилой дом, мост и сахарный завод. Однако ни один человек в Теткино не пострадал.

1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед гражданами преступным государством.

25 апреля в российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар на местной нефтебазе. Впоследствии в Брянске, где взорвалась нефтебаза, происходит массовая эвакуация учащихся школ и сотрудников некоторых заведений.

4 июня Россия обвинила Украину в обстреле Случовска в Брянской области.