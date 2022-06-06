Губернатор Курской области заявил об обстрелах российского пограничного поселка
Чиновник утверждает, что поселок Теткино был обстрелян из минометов. Нет ни погибших, ни раненых
В этом на своем телеграмм-канале убеждает губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня утром снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносили по мосту и местным предприятиям", - пишет он.
Старовойт утверждает, что сгорел один автомобиль, повреждения получили двухэтажный жилой дом, мост и сахарный завод. Однако ни один человек в Теткино не пострадал.
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