Об этом российский губернатор Роман Старовойт написал в телеграме.

Он сообщил, что утром 21 января на территорию мелькомбината в Теткино сбросили две гранаты, губернатор обвинил в атаке Украину.

По его словам, никто не пострадал, "существенных повреждений" нет.

Накануне Старовойт проинформировал, что в Курской области до 4 февраля продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности.

Напомним, 17 января о "хлопке" в Белгороде сообщил губернатор города Вячеслав Гладков. Чиновник утверждает, что над городом и областью сработало ПВО.

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