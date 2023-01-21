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Губернатор Курской области сообщил, что на местный мелькомбинат сбросили две гранаты

21 января, 2023 суббота
14:03
Мир

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 21 января на территорию мукомольного комбината в Теткино сбросили две гранаты

Об этом российский губернатор Роман Старовойт написал в телеграме.

Он сообщил, что утром 21 января на территорию мелькомбината в Теткино сбросили две гранаты, губернатор обвинил в атаке Украину.

По его словам, никто не пострадал, "существенных повреждений" нет.

Накануне Старовойт проинформировал, что в Курской области до 4 февраля продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности.

  • Напомним, 17 января о "хлопке" в Белгороде сообщил губернатор города Вячеслав Гладков. Чиновник утверждает, что над городом и областью сработало ПВО.

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Россия
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