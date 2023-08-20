Губернатор Курской области построил имитационные линии обороны на 10 млрд
Подполье в Курской области прислало фото имитации оборонных сооружений, на которые губернатор этого региона Старовойт потратил более 10 млрд рублей
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Также отмечается, что на "усиленных линиях обороны" никто не видит ни одного военнослужащего.
Фото: Центр национального сопротивления
По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста. Иногда прибывает артиллерия для обстрела мирного населения Украины и спецподразделения ГРУ и ССО ВС РФ для проведения терактов на территории Сумской области.
Фото: Центр национального сопротивления
Также добавляется, что губернатор Старовойт заявил: "Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены в Курской области, работа проводилась совместно с Министерством обороны России и Пограничным управлением Курской области. Третья линия обороны будет готова к 5 ноября".
Фото: Центр национального сопротивления
- Напомним, утром воскресенья, 20 августа, в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал: в результате ранены 5 человек. Также российское ПВО якобы сбило украинский дрон на подлете в Москве, а в Ростове отработало РЭБ.
- Также 20 августа под Москвой горел склад российского интернет-магазина Ozon.
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