Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Также отмечается, что на "усиленных линиях обороны" никто не видит ни одного военнослужащего.

Фото: Центр национального сопротивления

По информации Центра национального сопротивления, почти вся линия государственной границы пуста. Иногда прибывает артиллерия для обстрела мирного населения Украины и спецподразделения ГРУ и ССО ВС РФ для проведения терактов на территории Сумской области.

Фото: Центр национального сопротивления

Также добавляется, что губернатор Старовойт заявил: "Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены в Курской области, работа проводилась совместно с Министерством обороны России и Пограничным управлением Курской области. Третья линия обороны будет готова к 5 ноября".

Фото: Центр национального сопротивления