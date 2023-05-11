Об этом Роман Старовойт написал в telegram.

"Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение", - написал чиновник.

Он не уточнил, есть ли пострадавшие.