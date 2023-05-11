Губернатор Курской области обвинил Украину в обстреле села: повреждена электроподстанция
Глава Курской области обвинил ВСУ в обстреле поселка Теткино
Об этом Роман Старовойт написал в telegram.
"Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение", - написал чиновник.
Он не уточнил, есть ли пострадавшие.
- В РФ заявили об обстрелах Белгородской области и четырех пострадавших. Из-за взрывной волны в домах выбиты окна и повреждены балконы.
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