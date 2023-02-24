Об этом написал Старовойт.

"Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. Главное – никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные", - написал губернатор Курской области.

Он сообщил, что осколки посекли 9 домовладений, разбиты окна, сломаны ограждения, один из домов загорелся. Также в здании сельского совета якобы выбиты стекла.

Населенный пункт снова остался без света.