Губернатор Курской области обвинил Украину в обстреле российского села
Днем 24 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о 12 прилетах с украинской территории. В селе якобы пострадали дома
Об этом написал Старовойт.
"Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. Главное – никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные", - написал губернатор Курской области.
Он сообщил, что осколки посекли 9 домовладений, разбиты окна, сломаны ограждения, один из домов загорелся. Также в здании сельского совета якобы выбиты стекла.
Населенный пункт снова остался без света.
- Министерство обороны России во второй раз в течение дня 23 февраля распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже опровергли эту информацию.
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