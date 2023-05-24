Губернатор Флориды Десантис заявит об участии в президентской гонке, - Fox News

Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, в среду, 24 мая, после нескольких месяцев разговоров и спекуляций губернатор-республиканец Рон Десантис официально объявит об участии в президентских выборах США.

Ожидается, что вместе со своим объявлением Десантис подаст документы в Федеральную избирательную комиссию. После этого официально начнется его президентская кампания от Республиканской партии.

Также планируется, что после официального заявления Рон Десантис даст интервью ведущему Fox News Трею Гауди.