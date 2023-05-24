Губернатор Флориды Десантис заявит об участии в президентской гонке, - Fox News
Губернатор Флориды Рональд Десантис все же принял решение участвовать в президентских выборах США
Об этом сообщает Fox News.
По информации источника, в среду, 24 мая, после нескольких месяцев разговоров и спекуляций губернатор-республиканец Рон Десантис официально объявит об участии в президентских выборах США.
Ожидается, что вместе со своим объявлением Десантис подаст документы в Федеральную избирательную комиссию. После этого официально начнется его президентская кампания от Республиканской партии.
Также планируется, что после официального заявления Рон Десантис даст интервью ведущему Fox News Трею Гауди.
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