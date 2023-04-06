Об этом губернатор написал в телеграмме.

Александр Богомаз проинформировал о минометном обстреле поселка Записочье Погарского района в Брянской области РФ, обвинив в атаке Украину.

"Пострадавших нет. Есть частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля. Оперативные службы работают на месте", – сказал он.