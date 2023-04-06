Губернатор Брянской области заявил о минометном обстреле со стороны Украины и повреждении домов и автомобиля
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о минометном обстреле с. Запесочье, обвинив в атаке ВСУ. Сообщается о поврежденных домах и авто
Об этом губернатор написал в телеграмме.
Александр Богомаз проинформировал о минометном обстреле поселка Записочье Погарского района в Брянской области РФ, обвинив в атаке Украину.
"Пострадавших нет. Есть частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля. Оперативные службы работают на месте", – сказал он.
- Напомним, 5 апреля российские пропагандисты заявили , что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет, а пилота вроде бы задержали.
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