Об этом он написал в телеграме.

Он заявил, что два раза дроны "атаковали" Севский район. По его словам, во время первой атаки в результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Обошлось без жертв.

Позже он заявил о второй атаке, якобы с помощью БпЛА было сброшено взрывное устройство у здания МО УМВД.