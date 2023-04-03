Губернатор Брянской области заявил, что Украина атаковала дронами одно из отделений УМВД
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомазов заявил, что ВСУ с беспилотников сбросили взрывное устройство у здания управления министерства внутренних дел
Об этом он написал в телеграме.
Он заявил, что два раза дроны "атаковали" Севский район. По его словам, во время первой атаки в результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Обошлось без жертв.
Позже он заявил о второй атаке, якобы с помощью БпЛА было сброшено взрывное устройство у здания МО УМВД.
- 29 марта российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Черемошное, в результате чего повреждены электросети.
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