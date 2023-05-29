Губернатор Брянской области призвал присоединить Харьковщину к РФ
Губернатор Брянской области Вячеслав Гладков призвал присоединить Харьковщину к России, чтобы прекратились обстрелы его региона
Это заявил Гладков в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.
По его словам, чтобы решить проблему безопасности Брянской области, к ней необходимо присоединить Харьковщину.
"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области – Харьковская область", – сказал Гладков.
Он посетовал, что Брянская область фактически живет в условиях войны, а кроме недавнего рейда Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", в область якобы входили пять диверсионно-разведывательных групп.
"Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится, - она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", - рассказал Гладков.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- 22 мая в росСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- 23 мая в Белгородской области отменили режим контртеррористической операции . После этого в минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 70 "террористов". РДК утверждает, что не имеет потерь.
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