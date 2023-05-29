Это заявил Гладков в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его словам, чтобы решить проблему безопасности Брянской области, к ней необходимо присоединить Харьковщину.

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области – Харьковская область", – сказал Гладков.

Он посетовал, что Брянская область фактически живет в условиях войны, а кроме недавнего рейда Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", в область якобы входили пять диверсионно-разведывательных групп.

"Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится, - она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", - рассказал Гладков.