Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в утренних ракетных обстрелах региона

Об этом сообщает в телеграмме губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа", - заявил Богомаз.

Системы противовоздушной обороны России "отбили атаку, сбили четыре ракеты", говорит он.

Пострадавших и разрушений нет.