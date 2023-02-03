Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в утренних ракетных обстрелах региона
Утром 3 февраля в Брянской области России раздались взрывы. Губернатор обвинил ВСУ
Об этом сообщает в телеграмме губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа", - заявил Богомаз.
Системы противовоздушной обороны России "отбили атаку, сбили четыре ракеты", говорит он.
Пострадавших и разрушений нет.
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