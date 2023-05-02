Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в обстреле села Курковичи, произошел пожар

Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграмме.

Богомаз отметил, что утром 2 мая ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате обстрела, в одном из домовладений возник пожар. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.