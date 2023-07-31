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Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в атаке дроном на районное управление внутренних дел

31 июля, 2023 понедельник
12:30
Война с Россией

Российское чиновник заявил, что якобы Вооруженные Силы Украины совершили атаку беспилотниками на управление внутренних дел Трубчевского района Брянской области

Об этом информирует губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

"Ночью ВСУ совершили атаку на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на дом районного Управления внутренних дел", - уверяет Богомаз в Телеграмме.

Как сообщается, никто вроде бы не пострадал, есть разрушение кровли и окон.

Также он заявил, что сегодня украинские Вооруженные Силы обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там тоже нет пострадавших.

Однако в результате так называемого обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение, пишет российские власти.

Что известно об атаках дронов на РФ

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорили о повреждении здания возле министерства обороны РФ и бизнес-центра.

Так, тг-канал Mash сообщил , что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы заявило , что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс. Прекратили движение и по проспекту.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксировали удары двух БПЛА. Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов. По его словам, утром 24 июля "в результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет".

Впоследствии спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказал , что атака дронов по центру Москвы стала следствием войны, которую развязала Россия, и которую она сама может остановить в любой момент.

Кроме этого, московские власти жаловались , что в ночь с 27 на 28 июля столицу РФ атаковал БПЛА. А российское минобороны обвиняло в этом Украину. По их словам, средствами ПВО якобы уничтожены БПЛА, а пострадавших и разрушений якобы не было.

В российском Таганроге 28 июля прогремел взрыв: в минобороны РФ заявили, что российское ПВО якобы сбило украинскую ракету, в Украине отреагировали.

29 июля в России заявили о минометных обстрелах села Ломаковка Брянской области со стороны Вооруженных Сил Украины. Пишут, что якобы было по меньшей мере 15 "прилетов".

Ночью, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы. Российские власти заявили, что страну атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ, потерпело разрушения

Новости
Россия
военные силы Украины
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