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Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат

18 апреля, 2023 вторник
23:46
Война с Россией

Российский чиновник уверяет, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте действуют оперативные службы.

Еще раньше сегодня, 18 апреля, Богомаз заявил, что ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа:

"Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте".

  • Напомним, 2 марта в соцсетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащую с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречили друг другу и утверждениям местных властей РФ. Впоследствии видео о проникновении распространила группировка Российский добровольческий корпус, заявив об успешной операции.
  • 6 апреля группа, которая называет себя Российский добровольческий корпус, заявила, что снова проникла из Украины на территорию России, в Брянскую область и вернулся без потерь.
Россия
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