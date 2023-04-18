Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте действуют оперативные службы.

Еще раньше сегодня, 18 апреля, Богомаз заявил, что ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа:

"Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте".