Об этом заявил Гладков в телеграме.

По состоянию на 17:40 российский губернатор пишет: "В настоящее время продолжается обстрел села Черемошное Белгородского района".

Сообщается, что повреждены электросети в нескольких населенных пунктах региона.

Аварийные службы переподключают россиян на резервные источники питания.

По предварительным данным, пострадавших нет.