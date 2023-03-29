Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села: есть повреждения и проблемы с электроснабжением
29 марта российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Черемошное, в результате чего повреждено электричество
Об этом заявил Гладков в телеграме.
По состоянию на 17:40 российский губернатор пишет: "В настоящее время продолжается обстрел села Черемошное Белгородского района".
Сообщается, что повреждены электросети в нескольких населенных пунктах региона.
Аварийные службы переподключают россиян на резервные источники питания.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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