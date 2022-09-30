Об этом Гладков сообщил в telegram.

"Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях - оперативные службы еще уточняют информацию. Пока известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно сообщу вам", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 4:01.

Подробной информации о ситуации в РФ – пока нет. В местных телеграм-каналах россияне публикуют видео и ужасаются от увиденных "хлопков".

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