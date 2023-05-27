Губернатор Белгородской области сообщил, что попал под обстрел
В субботу, 27 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы попал под обстрел
Об этом Гладков написал в телеграмме.
"Самый тяжелый день для округа. Лишь сам город был 5 раз под обстрелом. Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Впервые, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице" , – жалуется губернатор Белгородской области.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды.
- 24 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины.
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