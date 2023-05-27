Губернатор Белгородской области сообщил, что попал под обстрел

Об этом Гладков написал в телеграмме.

"Самый тяжелый день для округа. Лишь сам город был 5 раз под обстрелом. Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Впервые, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице" , – жалуется губернатор Белгородской области.