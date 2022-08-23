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Главная война с Россией Губернатор Белгородской области РФ заявил, что причиной взрывов на складе боеприпасов 18 августа стал "эффект линзы"

Губернатор Белгородской области РФ заявил, что причиной взрывов на складе боеприпасов 18 августа стал "эффект линзы"

23 августа, 2022 вторник
19:00
война с Россией

В районе села Тимоново Валуйского округа, где раньше в августе горел склад боеприпасов, произошло самовозгорание снарядов из-за солнечной погоды

Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", - пояснил он.

По его данным, никто не пострадал. Из соображений безопасности председатель Валуйского округа эвакуировал жителей Тимонова в санаторий "Красная Поляна", часть крестьян разъехалась по родственникам в другие населенные пункты.

  • Напомним, склад с боеприпасами в районе Тимонова загорелся 18 августа. Тогда проводилась эвакуация из двух деревень.

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