Губернатор Белгородской области РФ заявил, что причиной взрывов на складе боеприпасов 18 августа стал "эффект линзы"
В районе села Тимоново Валуйского округа, где раньше в августе горел склад боеприпасов, произошло самовозгорание снарядов из-за солнечной погоды
Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", - пояснил он.
По его данным, никто не пострадал. Из соображений безопасности председатель Валуйского округа эвакуировал жителей Тимонова в санаторий "Красная Поляна", часть крестьян разъехалась по родственникам в другие населенные пункты.
- Напомним, склад с боеприпасами в районе Тимонова загорелся 18 августа. Тогда проводилась эвакуация из двух деревень.
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