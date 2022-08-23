Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", - пояснил он.

По его данным, никто не пострадал. Из соображений безопасности председатель Валуйского округа эвакуировал жителей Тимонова в санаторий "Красная Поляна", часть крестьян разъехалась по родственникам в другие населенные пункты.

Напомним, склад с боеприпасами в районе Тимонова загорелся 18 августа. Тогда проводилась эвакуация из двух деревень.

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