Губернатор Белгородской области РФ объявил эвакуацию двух деревень на границе с Украиной

Об этом идет речь в телеграмме губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Он отметил, что поехал туда, чтобы проверить ситуацию на границе.

"Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавловке и Нехотеевке, покинуть свои дома", – отметил Гладков.

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