Губернатор Белгородской области РФ объявил эвакуацию двух деревень на границе с Украиной
Жителей российских сел Журавловка и Нехотевка в Белгородской области призвали эвакуироваться из населенных пунктов
Об этом идет речь в телеграмме губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.
Он отметил, что поехал туда, чтобы проверить ситуацию на границе.
"Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавловке и Нехотеевке, покинуть свои дома", – отметил Гладков.
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