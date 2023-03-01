Об этом Гладков написал в Telegram.

При этом российский чиновник обвинил Украину в обстрелах российских приграничных населенных пунктов, заявив, что дома гражданских пострадали в результате якобы действий ВСУ.

Гладков сообщил, что в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также Валуйском и Шебекинском городских округах состоялись собрания граждан, во время которых руководители муниципальных образований рассказали о порядке переселения и предоставления жилья.

22 февраля Гладков заявил, что в торговый центр в Шебекино на Белгородщине якобы "попал снаряд", из-за чего возник пожар.

На следующий день Гладков сообщил, что вблизи границы с Украиной упал военный самолет минобороны РФ, пилот погиб.