Губернатор Белгородщины заявил о начале переселения гражданских от границы с Украиной
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о поиске жилья для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Украиной
Об этом Гладков написал в Telegram.
При этом российский чиновник обвинил Украину в обстрелах российских приграничных населенных пунктов, заявив, что дома гражданских пострадали в результате якобы действий ВСУ.
Гладков сообщил, что в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также Валуйском и Шебекинском городских округах состоялись собрания граждан, во время которых руководители муниципальных образований рассказали о порядке переселения и предоставления жилья.
22 февраля Гладков заявил, что в торговый центр в Шебекино на Белгородщине якобы "попал снаряд", из-за чего возник пожар.
На следующий день Гладков сообщил, что вблизи границы с Украиной упал военный самолет минобороны РФ, пилот погиб.
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