Губернатор Белгородщины сообщил о шести сбитых дронов над областью
Губернатор Белгородщины Александр Гладков сообщил, что ужин 5 октября над областью сбит шесть беспилотников
Об этом он сообщил в телеграмме.
"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли", - говорится в сообщении.
- Напомним, в ночь на 4 октября дроны СБУ поразили комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. Жители Белгородщины выложили в сеть ролики, на которых слышно около 20 взрывов из мест расположения ПВО "Триумф". В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.
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