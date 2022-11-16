ГСЧС зафиксировала 130 пожаров за 15 ноября, есть погибшие

Об этом ГСЧС информирует в твиттере.

По состоянию на 16 ноября ГСЧС зафиксировала 130 пожаров, произошедших за минувшие сутки. Известно, что 59 из них произошли в частных домах. Служба свидетельствует о 5 погибших и 9 пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС отмечают, что такие события - следствие несоблюдения пожарной безопасности.

На сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напоминают о перечне советов, которые могут обезопасить от возникновения пожара, ознакомиться можно по ссылке .

11 ноября в квартире жилого дома Ужгорода произошел пожар, в результате погиб человек, еще трое получили травмы, в том числе и ребенок.

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