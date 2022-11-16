ГСЧС зафиксировала 130 пожаров за 15 ноября, есть погибшие
В пресс-службе ГСЧС сообщили о регистрации 130 пожаров, 59 из них произошли в жилищном секторе; известно о трех погибших и девяти пострадавших
Об этом ГСЧС информирует в твиттере.
По состоянию на 16 ноября ГСЧС зафиксировала 130 пожаров, произошедших за минувшие сутки. Известно, что 59 из них произошли в частных домах. Служба свидетельствует о 5 погибших и 9 пострадавших.
В пресс-службе ГСЧС отмечают, что такие события - следствие несоблюдения пожарной безопасности.
На сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напоминают о перечне советов, которые могут обезопасить от возникновения пожара, ознакомиться можно по ссылке .
- 11 ноября в квартире жилого дома Ужгорода произошел пожар, в результате погиб человек, еще трое получили травмы, в том числе и ребенок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное