ГСЧС: В Украине заработал штаб для координации действий по защите границы

Об этом заявили в Государственной пограничной службе (ГПСУ) .



"В Украине начал работу межведомственный штаб, который будет координировать взаимодействие субъектов, вовлеченных в усиление и защиту украинской границы. Новообразованный штаб нацелен на противодействие возможному миграционному кризису на границе", - говорится в сообщении.



По словам первого замглавы ГПСУ Владимира Никифоренко, создание штаба предусмотрено решением Кабмина.



Глава ГПСУ отметил, что штаб будет обеспечивать координацию деятельности всех вовлеченных в усиление охраны и защиты границы органов исполнительной власти, местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений. Также будут созданы региональные координационные штабы.



Никифоренко подчеркнул, что министерства и органы исполнительной власти должны организовать мероприятия объединенной подготовки составляющих сектора безопасности и обороны во взаимодействии с органами местного самоуправления по обеспечению готовности к действиям по усилению охраны и защиты государственной границы Украины.



Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк добавил, что собравшиеся должны максимально эффективно использовать время для согласования между собой все необходимые действия.



"Как показывает ситуация, тактика действий связана с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС неоднозначна, каждый день что-то меняется", - пояснил он.



Демедюк отметил, что в случае острой необходимости выполнения отдельных задач для реагирования на ситуации, которые будут непосредственно возникать на границе, штаб должен немедленно выносить предложения для рассмотрения правительством или Верховной Радой Украины.



Штаб состоит из сотрудников Министерства внутренних дел (МВД), Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ГТС, Министерства иностранных дел (МИД), Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, СВР, командования Вооруженных сил и Службы безопасности.



Также в его работе примет участие уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Мы, безусловно, следили за развитием ситуации на границе Польши и Беларуси, делали свои выводы и уже наработали необходимые материалы, как соблюсти в таких условиях прежде всего права наших граждан, проживающих на территориях приграничья, и права военнослужащих. Мы предоставим все наши наши. разъяснительные материалы", - сказала она и пообещала провести совещание по наработке рекомендаций по соблюдению прав мигрантов на территории Украины.



В рабочую группу уполномоченного ВРУ по правам человека будут вовлечены все региональные представители в тех областях, где может обостриться вопрос незаконной миграции.



Сотрудники штаба также будут обеспечивать анализ, обобщение и обмен информацией, подготовку предложений и рекомендаций по мерам, связанным с урегулированием проблемных вопросов обеспечения усиления охраны и защиты государственной границы. В случае необходимости, они могут сотрудничать с иностранными и международными организациями.

19 ноября глава МВД сообщил , что в Украине создали Межведомственный координационный штаб и определят его состав.

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