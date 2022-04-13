ГСЧС в сутки обезвредила почти 3,5 тыс. взрывоопасных предметов
Пиротехнические подразделения спасателей в сутки 12 апреля обезвредили 3,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе две бомбы
Об этом ГСЧС сообщила в Телеграмм со ссылкой на оперативные данные.
"В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 191 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 3 тыс. 480 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы, обследована территория площадью 519,3 га", – говорится в сообщении.
Наибольший объем работы пиротехников был в Харьковской области – 2 тыс. 440 раз, в Николаевской – 1080, Донецкой – 287, Киевской – 646, Сумской – 240.
"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено свыше 58 тыс. взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 928 авиационных бомб. Обследована территория площадью 7 тыс. 768 га", - указала ГСЧС .
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки следует сразу обратиться за номером телефона 101.
- Напомним, пиротехники ГСЧС продолжают разминировать Сумскую область.
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