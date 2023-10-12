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ГСЧС Украины создает единую базу укрытий. Ее планируют интегрировать в Дию

12 октября, 2023 четверг
15:33
Технологии Смартфон

ГСЧС Украины создает единую базу защитных сооружений. Ведомство ведет переговоры с Министерством цифровой трансформации, чтобы интегрировать эту базу в приложение Дия

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

Так, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по поручению правительства и СНБО ведет работу по созданию единой информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты". Это даст украинцам возможность видеть самые близкие и удобные для них укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом, отметил Витовецкий.

К администрированию системы планируется привлечь представителей областных, районных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также территориальных органов ГСЧС. Также ведутся переговоры с Минцифрой об интеграции сервиса в приложение для смартфонов Дия.

"Это перспектива нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - отметил представитель ГСЧС.

Витовецкий утверждает, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые сегодня функционируют в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.

  • В июне в приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта укрытий . Пользователи могут найти там ближайшее хранилище, а также пожаловаться властям, если оно недоступно.
Украина
Война с Россией
ДСНС
Дія
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