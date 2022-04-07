ГСЧС тестирует систему оповещения с выводом сообщений на экран поверх всех программ. Это будет сопровождаться громким сигналом

Об этом сообщает ГСЧС .



Система уведомлений, которую начинает тестировать Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, использует технологии Cell broadcast.



Она позволяет одному сообщению возможность одновременно добраться до большого количества телефонов.



Сообщения появляются на экране телефона над всеми приложениями или заблокированным экраном. Также оно сопровождается громким сигналом.



"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях", - говорится в сообщении.



Такие тестовые сообщения первыми получат абоненты Киевстар.

Напомним, ранее в Госспецсвязи подчеркнули, что Укртелеком восстановил связь везде , кроме Луганщины. Кроме того, Vodafone возле Ирпеня установил первую станцию на базе Starlink.