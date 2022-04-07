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Главная война с Россией ГСЧС тестирует систему оповещения с выводом сообщений на экран поверх всех программ. Это будет сопровождаться громким сигналом

ГСЧС тестирует систему оповещения с выводом сообщений на экран поверх всех программ. Это будет сопровождаться громким сигналом

7 апреля, 2022 четверг
17:32
война с Россией

Первые тестовые сообщения от ГСЧС получат абоненты Киевстар

Об этом сообщает ГСЧС .

Система уведомлений, которую начинает тестировать Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, использует технологии Cell broadcast.

Она позволяет одному сообщению возможность одновременно добраться до большого количества телефонов.

Сообщения появляются на экране телефона над всеми приложениями или заблокированным экраном. Также оно сопровождается громким сигналом.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях", - говорится в сообщении.

Такие тестовые сообщения первыми получат абоненты Киевстар.

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