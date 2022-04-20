ГСЧС тестирует систему экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell Broadcast
ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone и lifecell тестирует новую систему экстренного оповещения населения
Об этом сообщает ГСЧС.
По предварительным данным, ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone и lifecell продолжает развертывание системы экстренного оповещения с использованием технологии Cell broadcast.
В настоящее время проводится тестирование системы.
Сообщается, что такое уведомление будет использоваться для оперативного информирования населения Украины об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Кроме того, в уведомлениях будет указана последовательность действий в таких ситуациях.
ГСЧС информирует, что в течение периода тестирования на экране телефона абонентов мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell могут появляться сообщения над всеми вкладками, программами или заблокированным экраном, сопровождающиеся громким сигналом.
Об окончании тестового периода и запуске системы ГСЧС сообщит позже.
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