ГСЧС тестирует систему экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell Broadcast

Об этом сообщает ГСЧС.



По предварительным данным, ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone и lifecell продолжает развертывание системы экстренного оповещения с использованием технологии Cell broadcast.



В настоящее время проводится тестирование системы.



Сообщается, что такое уведомление будет использоваться для оперативного информирования населения Украины об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Кроме того, в уведомлениях будет указана последовательность действий в таких ситуациях.



ГСЧС информирует, что в течение периода тестирования на экране телефона абонентов мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell могут появляться сообщения над всеми вкладками, программами или заблокированным экраном, сопровождающиеся громким сигналом.



Об окончании тестового периода и запуске системы ГСЧС сообщит позже.

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