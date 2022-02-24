ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в воинской части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.



"По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области", - говорится в сообщении.

В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в Нежины травмированы 3 сотрудника ГСЧС.



По состоянию на 07:00 в Хмельницкой области в результате артобстрела возгорания состава ГСМ воинской части в селе Староконстантинов.

Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец пожар на военных складах.

Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан – пожар в воинских частях.

ГСЧС сообщает, что в Луцке взорвана телебашня.

Киевская область: пожар воинской части вблизи Броваров.



Оккупанты захватили села Городище и Милово Луганской области.

По состоянию на 7:20 продолжались обстрелы аэродрома Луцка (травмирован 1 человек ГСЧС).



Также произошло возгорание на военных складах с. Радушинцы Полтавской области, с. Россошков Черкасской области.



В селе Каменка Бужская Львовской области обстреляна военная часть.



В селе Ивница Житомирской области зафиксировано попадание снаряда на территорию военного состава.



В Ивано-Франковске попадание снаряда в воинскую часть.





Также в результате вражеских обстрелов:



Объявлен сигнал "Воздушная тревога" в Полтаве.



В Хмельницком попадание снаряда в взлетную полосу военного аэродрома.



В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в Мариуполе, попадание снаряда на аэродром. Краматорск.



В Луцке поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет).



Сейчас в Нежине проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb