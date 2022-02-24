ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в воинской части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке
Спасатели предупредили о захваченных селах Городище и Милово Луганской области. В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в Нежине травмированы 3 сотрудника ГСЧС, в Луцке - один
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области", - говорится в сообщении.
В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в Нежины травмированы 3 сотрудника ГСЧС.
По состоянию на 07:00 в Хмельницкой области в результате артобстрела возгорания состава ГСМ воинской части в селе Староконстантинов.
Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец пожар на военных складах.
Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан – пожар в воинских частях.
ГСЧС сообщает, что в Луцке взорвана телебашня.
Киевская область: пожар воинской части вблизи Броваров.
Оккупанты захватили села Городище и Милово Луганской области.
По состоянию на 7:20 продолжались обстрелы аэродрома Луцка (травмирован 1 человек ГСЧС).
Также произошло возгорание на военных складах с. Радушинцы Полтавской области, с. Россошков Черкасской области.
В селе Каменка Бужская Львовской области обстреляна военная часть.
В селе Ивница Житомирской области зафиксировано попадание снаряда на территорию военного состава.
В Ивано-Франковске попадание снаряда в воинскую часть.
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