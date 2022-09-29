ГСЧС сообщила, когда полноценно заработает мобильная система оповещения населения

Об этом сообщил заместитель руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш во время брифинга.

Информированием населения будут заниматься военно-гражданские администрации, в составе которых будут специалисты этой системы. Также в случае необходимости уведомления будут отправляться централизованно по всей Украине.

Система оповещения будет предупреждать об опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации. Сообщения могут содержать инструкцию с последующими действиями.

По словам Примуша, уведомления получали пользователи телефонов, выпущенных после 2015 года. Таким образом, ГСЧС охватила 67% абонентов. Однако сейчас специалисты работают над тем, чтобы уведомления получали телефоны более старых версий.

Отметим, ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone и lifecell тестировала новую систему экстренного оповещения населения начиная с апреля. Громкие сигналы приложения вызвали неоднозначную, но преимущественно шутливую, реакцию пользователей смартфонов.

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