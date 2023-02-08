ГСЧС: сообщения о риске мощного землетрясения в Киеве распространяют, чтобы вызвать панику у населения
Чиновник ГСЧС Владимир Демчук заявил, что риск мощного землетрясения в столице не так значителен, как в Турции: сообщения об этом распространяют, чтобы вызвать панику
Об этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук заявил на брифинге в Медиацентре.
Владимир Демчук прокомментировал публикации в сети с предупреждениями, что нужно остерегаться землетрясения в Киеве и Украине:
"В первую очередь это распространяется с целью посеять панику среди населения. Риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. Поэтому сегодня говорить, что Украине грозит землетрясение такого масштаба, мы не можем. И для этого есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить", – сказал он.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13:24 - 7,6 балла).
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
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