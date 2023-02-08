Об этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук заявил на брифинге в Медиацентре.

Владимир Демчук прокомментировал публикации в сети с предупреждениями, что нужно остерегаться землетрясения в Киеве и Украине:

"В первую очередь это распространяется с целью посеять панику среди населения. Риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. Поэтому сегодня говорить, что Украине грозит землетрясение такого масштаба, мы не можем. И для этого есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить", – сказал он.