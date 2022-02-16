ГСЧС предупреждает водителей: в Украину надвигаются туманы

Об этом передает ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о тумане. В ближайшее время с удержанием ночью и утром 17 февраля туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.





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