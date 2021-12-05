ГСЧС предупреждает водителей: на Украину надвигаются туманы и гололедица

На это обращает внимание Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



Кроме того, 6 декабря ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (также I уровень опасности, "желтый").



"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны!" - отмечают в ведомстве.



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