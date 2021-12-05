ГСЧС предупреждает водителей: на Украину надвигаются туманы и гололедица
Завтра, 6 декабря 2021 года, в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, "желтый")
На это обращает внимание Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, 6 декабря ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (также I уровень опасности, "желтый").
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны!" - отмечают в ведомстве.
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