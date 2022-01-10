ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах и повышении уровня воды в реках

Об этом предупреждает пресс-центр ГСЧС.



В понедельник, 10 января, в реках бассейна Припяти вода повысится на 0,1-0,3 м над уровнем, зафиксированным на 8:00 (I уровень опасности - желтый).



Также из-за снегопадов в высокогорьях Закарпатья и Ивано-Франковщины следует ожидать значительной снеголавинной опасности (III уровень).

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