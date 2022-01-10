ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах и повышении уровня воды в реках
Спасатели сообщают о возможном сходе лавин в Карпатах и подъеме уровня воды в реках бассейна Припяти
Об этом предупреждает пресс-центр ГСЧС.
В понедельник, 10 января, в реках бассейна Припяти вода повысится на 0,1-0,3 м над уровнем, зафиксированным на 8:00 (I уровень опасности - желтый).
Также из-за снегопадов в высокогорьях Закарпатья и Ивано-Франковщины следует ожидать значительной снеголавинной опасности (III уровень).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.38
Покупка 27.38Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.29
- Актуальное
- Важное