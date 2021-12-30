ГСЧС предупредила об ухудшении погоды по всей Украине и снеголавинной опасности в Карпатах

Об этом сообщает сайт ГСЧС .



В большинстве областей на дорогах сохранится гололедица, в Запорожской области - гололедица (I уровень опасности, желтый), в отдельных районах Николаевщины и Донбасса сохранится сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый), в Киевской области на дорогах также будет наблюдаться гололедица ( желтый).



"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в ГСЧС.



Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговластная опасность (III уровень).



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb