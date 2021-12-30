ГСЧС предупредила об ухудшении погоды по всей Украине и снеголавинной опасности в Карпатах
В четверг, 30 декабря, по всей территории Украины ожидается усложнение погодных условий
Об этом сообщает сайт ГСЧС .
В большинстве областей на дорогах сохранится гололедица, в Запорожской области - гололедица (I уровень опасности, желтый), в отдельных районах Николаевщины и Донбасса сохранится сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый), в Киевской области на дорогах также будет наблюдаться гололедица ( желтый).
"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в ГСЧС.
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговластная опасность (III уровень).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.95
- Актуальное
- Важное