ГСЧС предупредила об ухудшении погоды: ожидаются грозы и шквалы
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о грозовых дождях, граде и шквалах
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 6 июля в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют:
- плотно закрывать окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
- во время грозы отключать электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не использовать мобильный телефон;
- на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углублении, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
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