ГСЧС предупредила об ухудшении погоды: ожидаются грозы и шквалы

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 6 июля в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют:

плотно закрывать окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а не паркуйте рядом с ними автотранспорт;

во время грозы отключать электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не использовать мобильный телефон;

на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углублении, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

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