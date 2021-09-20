ГСЧС предупредила об угрозе подтоплений в западных областях Украины
В западных регионах Украины поднимется уровень воды в реках. В местах прохождения обильных дождей возможно подтопление
Об этом сообщает ГСЧС .
"В связи с вероятными осадками ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями: 20-21 сентября на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м. На р. Припять в створе поста Речица, Волынской области, возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ (I уровень опасности, желтый) ", - говорится в сообщении.
Также 20-21 сентября на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) Ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 м без негативных последствий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.14Продажа 31.48
- Актуальное
- Важное