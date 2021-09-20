ГСЧС предупредила об угрозе подтоплений в западных областях Украины

Об этом сообщает ГСЧС .

"В связи с вероятными осадками ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями: 20-21 сентября на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м. На р. Припять в створе поста Речица, Волынской области, возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ (I уровень опасности, желтый) ", - говорится в сообщении.

Также 20-21 сентября на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) Ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 м без негативных последствий.

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