ГСЧС предупредила об угрозе подтоплений
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках и угрозе подтоплений с 31 августа по 3 сентября
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 31 августа - 3 сентября на реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) при дальнейшем подъеме уровней воды интенсивностью 1-5 см в сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму i частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый) ", - говорится в сообщении.
Во второй половине суток 31 августа и 1 сентября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8:00 31 августа, в пределах русел, без негативных последствий.
В местах прохождения сильных дождей ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных мест, скороминущее повышение уровней воды на малых водотоках, в горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности оранжевый).
В свою очередь 1-2 сентября на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 8:00 31 августа, без угрозы негативных последствий.
В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.
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