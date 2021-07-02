ГСЧС предупредила о значительных дождях и опасности селей в западных областях и о грозах с градом в других регионах Украины
В пятницу, 2 июля, в Украине, кроме юго-востока, ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с
Об этом сообщает сайт ГСЧС .
В западной части страны местами пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый). 2-3 июля на реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Сирет (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями на 8:00 четверга, 1 июля, без негативных последствий.
"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности)", - отметили в ГСЧС.
В Киеве и Киевской области 2 июля ожидаются грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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