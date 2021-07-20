ГСЧС предупредила о возможных подтоплениях и сходах селевых потоков в западных регионах

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 20-21 июля на реках Карпат ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8:00 20 июля: в пределах Львовской области - на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Стрвяж, Свича - на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности, желтый), в Стрыйском районе (р.Свича - с. Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности, оранжевый).

Также в пределах Ивано-Франковской области - на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с / х угодий, возможно частичное затопление объектов прирiчковои инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый) .

В ГСЧС отметили, что в границах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей - на 0,5-1,5 м, местами - затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности, желтый), а в пределах Черновицкой области - на 0,5-1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0-2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (I уровень опасности, желтый).

В свою очередь в пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек - на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

"В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

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